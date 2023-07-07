Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 6 июля 2023 года понизилась на 1,16 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 79,28 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,11 доллара – до 78,00 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,8 доллара, составив 56,07 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 6 июля понизилась на 1,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,59 доллара за баррель.

Официальный курс на 7 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.