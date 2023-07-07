Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 7 июля 2023 09:13 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 6 июля 2023 года понизилась на 1,16 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 79,28 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,11 доллара – до 78,00 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,8 доллара, составив 56,07 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 6 июля понизилась на 1,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,59 доллара за баррель.

Официальный курс на 7 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости