Завершены аукционы на доступную мощность газопровода IGB на следующий газовый год 2023-2024 (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Завершены аукционы на доступную мощность газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) на следующий газовый год 2023-2024, сообщили Trend в компании ICGB.

Так, на 2023-2024 газовый год забронировано более 37 млн кВтч/сутки, что составляет более 70 процентов доступной мощности на этот период. Оставшиеся мощности будут доступны на ежеквартальных, ежемесячных и ежедневных аукционах.

За счет резервирования мощностей в интерконнекторе на местный рынок Болгарии вышли несколько новых компаний.

При текущей общей мощности около 3 миллиардов кубометров в год примерно 1,57 миллиарда кубометров в год забронированы по долгосрочным контрактам, обеспечивающим доступ к природному газу из Азербайджана. Оставшаяся доступная мощность предлагается на двух основных европейских платформах.

ICGB также недавно запустил рыночные тесты для оценки спроса на увеличение мощности примерно до 5 миллиардов кубометров в год.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

Twitter: @Lyaman_Zeyn