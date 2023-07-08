БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 июля 2023 года повысилась на 2,48 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 81,76 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,51 доллара – до 80,51 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,89 доллара, составив 58,96 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 7 июля повысилась на 2,35 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,94 доллара за баррель.

Официальный курс на 8 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.