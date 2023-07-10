Началась добыча на газовом месторождении «Абшерон» в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Французская компания TotalEnergies в партнёрстве с государственной нефтяной компанией SOCAR объявляют о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон» в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку, передает в понедельник Trend.

Как отмечается, производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.

Отметим, что разработка месторождения «Абшерон» обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса.

TotalEnergies и SOCAR владеют 50-процентной долей в проекте, которым управляет совместная компания JOCAP.

«Мы очень рады объявить о запуске газового месторождения «Абшерон» в результате успешной работы нашей геологоразведочной группы. Этот проект соответствует стратегии компании по удовлетворению растущего спроса на газ и укрепляет наше партнерство с компанией SOCAR», - сказал президент по разведке и добыче в TotalEnergies Николя Терраз.