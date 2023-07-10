Montenegro Bonus создает региональную компанию для проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Montenegro Bonus приступила к созданию региональной компании для Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), сообщает в понедельник Trend.

Президент совета директоров Montenegro Bonus Сладана Дзакович заявила, что этот проект будет играть важную роль для Монтенегро в будущем, поскольку энергетика является одним из основных столпов развития страны.

«После встречи, состоявшейся в середине июня в Сплите, с хорватской компанией Plinacro было согласовано подписать учредительные акты к концу 2023 года», - сказала Дзакович.

По ее словам, IAP имеет решающее значение для газификации Монтенегро.

«Трубопровод, проходящий через территорию Монтенегро, соединит Албанию и Хорватию. Таким образом, Монтенегро вместе с Албанией, Боснией и Герцеговиной и Хорватией станет мостом между Каспийским регионом и западной Европой», - добавила Сладана Дзакович.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

Twitter: @Lyaman_Zeyn