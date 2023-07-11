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Стоимость азербайджанский нефти продолжает расти

Энергетика Материалы 11 июля 2023 10:49 (UTC +04:00)
Стоимость азербайджанский нефти продолжает расти

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 июля 2023 года повысилась на 0,92 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 82,68 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,94 доллара – до 81,45 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,77 доллара, составив 59,73 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 июля повысилась на 0,85 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,79 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.

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