Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 июля 2023 года повысилась на 0,83 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,11 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,84 доллара – до 82,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,84 доллара, составив 61,16 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 июля повысилась на 0,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,25 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.