Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 июля снизилась на 0,39 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,1 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,38 доллара – до 82,92 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,3 доллара, составив 61,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 июля понизилась на 0,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 79,8 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.