Страны ЕС снизили потребление газа

В первом полугодии 2023 года потребление газа в странах Евросоюза (ЕС) снизилось на 10% по сравнению с предыдущим годом, составив 178 млрд кубических метров, сообщает Trend.

Это снижение произошло в основном из-за увеличения доли возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, что привело к уменьшению зависимости от газа в производстве электроэнергии. Также внедрение регламента ЕС, предусматривающего сокращение спроса на газ на 15% с апреля 2023 года по март 2024 года, повлияло на потребление газа в ЕС.

Спрос на газ в промышленном секторе не полностью восстановился по сравнению с предыдущим годом, несмотря на снижение цен на газ в Европе за последний месяц.

Конкретно в первом полугодии спрос на газ в различных странах ЕС сократился следующим образом: в Германии на 8,3% до 41 млрд кубических метров, в Италии на 15% до 33 млрд кубических метров, во Франции на 10% до 19 млрд кубических метров, в Испании на 14% до 15 млрд кубических метров, в Великобритании на 11% до 31,5 млрд кубических метров.