Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 июля снизилась на 0,93 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,37 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,95 доллара – до 82,14 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 доллара, составив 62,19 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 июля понизилась на 1,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 79,12 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.