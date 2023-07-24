Пакистан и Азербайджан подписали соглашение о поставках СПГ

БАКУ/Trend/ - Пакистан и Азербайджан подписали соглашение о транспортировке сжиженного природного газа (СПГ), сообщил в понедельник Trend информированный источник.

Во время церемонии в Исламабаде (Пакистан), где было подписано соглашение о сотрудничестве между Пакистаном и Азербайджаном, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что первоначальный срок действия соглашения составляет один год с возможностью продления еще на год.

По условиям соглашения Пакистан будет закупать одну партию СПГ каждый месяц. Примечательно, что соглашение дает Пакистану право отказаться от получения груза без какого-либо штрафа.

Шариф подчеркнул важность этого соглашения, назвав его важным событием, способствующим укреплению связей между двумя странами.

Отметим, что сегодня SOCAR покупает и продает СПГ в рамках весьма широкой географии, включая бассейн Средиземного моря, Азию и другие регионы. СПГ закупается у третьих сторон. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого выхода к мировому океану.

Twitter: @Lyaman_Zeyn