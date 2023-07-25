Назван объём транспортировки газа по интерконнектору Греция-Болгария (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Всего по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) с момента коммерческого запуска 1 октября 2022 года до конца июня 2023 года транспортировано 12,7 миллиона МВтч природного газа, сказали Trend в компании ICGB, которая является оператором газопровода.

«Текущая мощность трубопровода, соединяющего газотранспортные системы Греции и Болгарии, составляет 3 миллиарда кубометров в год. 1,57 миллиарда кубометров в год уже забронировано по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Оставшаяся мощность успешно выставляется на разные сроки на европейских площадках PRISMA и RBP. После недавнего успешного завершения аукционов на годовую мощность уже забронировано 80 процентов общей мощности IGB на следующий газовый год (2023–2024)», - сказали в компании.

Как отмечается, недавно независимый оператор системы передачи ICGB, отвечающий за эксплуатацию трубопровода, запустил процедуру увеличения пропускной способности, чтобы изучить заинтересованность рынка в увеличении пропускной способности инфраструктуры до 5 миллиардов кубометров в год.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

Twitter: @Lyaman_Zeyn