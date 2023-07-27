bp о прогрессе в работах по строительству новой платформы на АЧГ (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Работы по проекту строительства платформы «Центральный Восточный Азери» (ACE) на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на азербайджанском секторе Каспия выполнены на 90 процентов, сообщает Trend со ссылкой на компанию bp.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 миллиардов долларов является следующим этапом разработки гигантского месторождения АЧГ в Каспийском море. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.

Согласно данным bp, общая добыча на АЧГ за 2022 год составила в среднем около 415 400 баррелей в сутки (в целом около 152 млн баррелей, или 20 млн тонн). Объем суточной добычи по месторождениям составил: «Чираг» (25 200 баррелей), «Центральный Азери» (104 100 баррелей), «Западный Азери» (116 400 баррелей), «Восточный Азери» (64 000 баррелей), «Глубоководный Гюнешли» (76 300 баррелей) и «Западный Чираг» (39 400 баррелей).

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

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