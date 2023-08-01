Стоимость азербайджанской нефти повысилась

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 июля повысилась на 1,26 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 89,27 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,29 доллара – до 88,27 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,53 доллара, составив 69,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 июля повысилась на 1,66 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,66 долларов за баррель.

Официальный курс на первое августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.