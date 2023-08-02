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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 2 августа 2023 09:29 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 августа понизилась на 0,51 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 88,76 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,49 доллара – до 87,78 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,19 доллара, составив 69,59 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 1 августа понизилась на 0,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,28 долларов за баррель.

Официальный курс на 2 августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.

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