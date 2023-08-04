Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 3 августа повысилась на 1,57 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 88,9 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,6 доллара – до 87,96 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,07 доллара, составив 71,24 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 3 августа повысилась на 1,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,8 долларов за баррель.

Официальный курс на 4 августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.