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Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 4 августа 2023 09:38 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 3 августа повысилась на 1,57 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 88,9 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,6 доллара – до 87,96 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,07 доллара, составив 71,24 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 3 августа повысилась на 1,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,8 долларов за баррель.

Официальный курс на 4 августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.

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