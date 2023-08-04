SOCAR о вхождении нового инвестора в проект месторождения «Абшерон»

БАКУ /Trend/ - Сделка по продаже части акций TotalEnergies и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в газовом месторождении «Абшерон» еще больше укрепит стратегические сотрудничество между Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении SOCAR, передает в пятницу Trend.

Соглашение предусматривает продажу 30% доли участия компании ADNOC. После завершения этой сделки SOCAR и TotalEnergies будут владеть по 35% акций в проекте.

В церемонии подписания соответствующего соглашения приняли участие министр экономики Азербайджана и председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф, президент TotalEnergies по разведке и добыче Николас Терраз и исполнительный директор ADNOC по низкоуглеродным решениям и международному развитию Мусаббех Аль Кааби.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул значимость соглашения, выразив уверенность, что документ станет важным шагом в дальнейшем развитии проекта «Абшерон». Он также подчеркнул, что энергетический сектор Азербайджана значительно способствовал экономическому развитию страны и региона. Министр отметил, что кроме природных ресурсов особую роль в привлечении иностранных инвестиций в Азербайджан играет благоприятная инвестиционная среда.

«Это крупное приобретение является первой инвестицией ADNOC в добывающий сектор за пределами Объединенных Арабских Эмиратов и еще одним проявлением благоприятных инвестиционных условий, созданных для иностранных инвесторов в Азербайджане. Сделка еще больше укрепит стратегическое сотрудничество между ОАЭ и Азербайджаном и будет способствовать укреплению позиций Азербайджана как надежного поставщика газа», - сказали в SOCAR.

Кроме того, SOCAR и ADNOC подписали Меморандум о взаимопонимании. Подписанный документ предусматривает участие SOCAR в проектах по разведке и добыче в Абу-Даби и соответствующую поддержку со стороны ADNOC. Стороны также изучат потенциальные области сотрудничества в отношении возможностей инвестирования в нефтегазовый сектор в третьих странах. Компании также будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных решений.

Отметим, что газоконденсатное месторождение «Абшерон», расположенное примерно в 100 км к юго-востоку от Баку в азербайджанском секторе Каспийского моря, эксплуатируется компанией JOCAP. Первый газ с месторождения «Абшерон» был получен в начале июля этого года.

Twitter: @Lyaman_Zeyn