SOCAR будет участвовать в проектах по разведке и добыче в Абу-Даби

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали Меморандум о взаимопонимании, передает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Подписанный документ предусматривает участие SOCAR в проектах по разведке и добыче в Абу-Даби и соответствующую поддержку со стороны ADNOC.

Стороны также изучат потенциальные области сотрудничества в отношении возможностей инвестирования в нефтегазовый сектор в третьих странах. Компании также будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных решений.

Отметим, что во втором квартале текущего года SOCAR осуществила бурение около 19 тысяч метров. За отчетный период компания добыла более 1,9 миллиона тонн нефти и более 2,2 миллиарда кубометров газа. Хотя добыча нефти оставалась относительно стабильной, добыча газа увеличилась на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период SOCAR экспортировала на мировые рынки более 4,6 миллиона тонн сырой нефти, а на рынок Грузии – около 68 миллиона кубометров природного газа.

Кроме того, SOCAR достигла значительного прогресса в чфере «чистой» энергии, обнулив выбросы попутного газа в 2022 году.

Так, в сентябре 2022 года SOCAR впервые в регионе достигла цели по нулевому выбросу попутного газа в секторе разведки и добычи за счет оптимизации операций, повышения эффективности и применения новых технологических решений.

Twitter: @Lyaman_Zeyn