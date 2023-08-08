Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 августа снизилась на 0,66 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 89,45 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,63 доллара – до 88,55 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,55 доллара, составив 72,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 7 августа понизилась на 0,31 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,55 доллара за баррель.

Официальный курс на 8 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.