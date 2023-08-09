Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 8 августа сохранилась на уровне предыдущего показателя и составила 89,45 доллара США за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,05 доллара – до 88,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,28 доллара, составив 73,02 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 8 августа повысилась на 0,11 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,66 доллара за баррель.

Официальный курс на 9 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.