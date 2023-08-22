Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту по развитию энергетического сотрудничества (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту по развитию энергетического сотрудничества

Как передает во вторник Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в X (Twitter).

"С министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым мы подписали новую дорожную карту развития нашего энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы. В перспективе существует множество энергетических проектов, и наше энергетическое партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран", - говорится в публикации.

Отметим, что дорожная карта, охватывающая 14 направлений, предусматривает сотрудничество в сфере геологоразведки и добычи углеводородных ресурсов, а также создание совместных предприятий в обеих странах.

Согласно документу, Азербайджан и Узбекистан также будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, реформирования энергетического сектора, эффективного использования энергоресурсов, энергетического перехода, декарбонизации, обмена информацией и опытом, связанных с производством водорода.

В ходе встречи министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что существуют широкие возможности для многонаправленного энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

В свою очередь, министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов также подчеркнул, что энергетическое сотрудничество двух стран вышло на новый этап. В связи с этим совместная деятельность SOCAR и ОАО «Узбекнефтегаз», а также перспективное сотрудничество, связанное с электроэнергетикой, особенно «зеленая энергия», будет способствовать укреплению энергетического партнерства.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой" энергии.

"Освобожденные территории и "зеленая" энергетика являются приоритетными направлениями нашего многопланового сотрудничества", - прокомментировал Парвиз Шахбазов подписание дорожной карты по "зеленой" энергии.