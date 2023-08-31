Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 августа повысилась на 0,65 доллара США и составила 89,86 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,65 доллара – до 88,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,25 доллара, составив 71,53 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 30 августа увеличилась на 0,23 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,1 доллара за баррель.

Официальный курс на 31 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.