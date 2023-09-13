ACE будет первой на Каспии платформой с полностью дистанционным управлением - bp

БАКУ /Trend/ - Платформа "Центральный-Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" будет первой на Каспии и одной из первой в мире с полностью дистанционным управлением.

Как сообщает Trend в среду, об этом сказал менеджер терминала "Сангачал" Фил Грей в ходе медиа-тура по терминалу.

По его словам, эта платформа также будет первой с полностью дистанционном управлением в bp.

«На данный момент идут монтажные работы. Численность сотрудников здесь составляет около 200, но после начала функционирования платформы ожидается, что их будет около 180», - сказал Грей.

Кроме того, по его словам, количество сотрудников планируется снизить до минимума по мере адаптации и автоматизации оборудования и работы платформы.

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