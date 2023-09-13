Названа чистая прибыль Азербайджана с АЧГ (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 13 сентября в 11:38)

БАКУ/Trend/ - Чистая прибыль Азербайджана от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) с 2001 года составила 168 миллиардов долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщила заведующая отделом по связям с общественностью BP Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе медиа-тура по терминалу Сангачал.

Она отметила, что вложенные инвестиции bp и ее партнеров в Азербайджан, Грузию и Турцию на сегодняшний день составляют 84 миллиарда долларов, из которых 30 процентов приходится на долю bp.

Напомним, что контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года.

Отметим, что BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором от имени подрядчиков по Соглашению о разделе продукции АЧГ.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%). %), ONGCVidesh (2,31%).