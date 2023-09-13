В bp назвали сроки начала бурения с платформы ACE (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 13 сентября в 11:50)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в октябре текущего года начнется бурение скважины с платформы "Центральный-Восточный Азери" (ACE).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью BP Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе медиа-тура по терминалу Сангачал.

По её словам, в настоящее время продолжается монтаж надстройки новой платформы в море на проектной площадке.

«Первую нефть с новой платформы планируем получить в начале 2024 года», - сказала она.

Отметим, что добыча первой нефти с платформы ACE запланирована на начало следующего года. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).