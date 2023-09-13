ACE будет первой на Каспии платформой с полностью дистанционным управлением - bp (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 13 сентября в 14:39)

БАКУ /Trend/ - Платформа "Центральный-Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" будет первой на Каспии и одной из первой в мире с полностью дистанционным управлением.

Как сообщает Trend в среду, об этом сказал менеджер терминала "Сангачал" Фил Грей в ходе медиа-тура по терминалу.

По его словам, эта платформа также будет первой с полностью дистанционном управлением в bp.

«На данный момент идут монтажные работы. Численность сотрудников здесь составляет около 200, но после начала функционирования платформы ожидается, что их будет около 180», - сказал Грей.

Кроме того, по его словам, количество сотрудников планируется снизить до минимума по мере адаптации и автоматизации оборудования и работы платформы.

Отметим, что добыча первой нефти с платформы ACE запланирована на начало следующего года. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).