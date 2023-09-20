Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 сентября повысилась на 0,64 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 102,25 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,63 доллара до 101,32 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,57 доллара, составив 83,12 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 19 сентября повысилась на 0,63 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 96,87 доллара за баррель.

Официальный курс на 20 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.