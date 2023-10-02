Прошел год со дня запуска IGB: названы объемы поставок (Обновлено)

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БАКУ/Trend/ - По Интерконнектору Греция-Болгария (IGB) за первый год его коммерческой эксплуатации было транспортировано более 16,4 миллиона МВтч газа, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

IGB, который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года, обеспечивает новый маршрут для безопасных и диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию и регион Западных Балкан в целом.

В настоящее время в IGB зарегистрировано 39 пользователей. Техническая мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год, причем большая часть его мощности уже зарезервирована на новый газовый год. В настоящее время интерконнектор обеспечивает примерно половину внутренних потребностей Болгарии в потреблении газа. IGB за короткое время превратился в ключевую инфраструктуру, которая также может обеспечить транспортировку природного газа в Молдову и Украину по Трансбалканскому газопроводу.

ICGB недавно инициировал начало процедуры увеличения мощности для оценки рыночного спроса на увеличение мощности IGB до 5 миллиардов кубометров в год.

Интерконнектор Греция-Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора. Трубопровод укрепляет энергетическую безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.