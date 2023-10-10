Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 9 октября повысилась на 3,19 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 94,42 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,19 доллара (до 93,39 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,19 доллара, составив 77,56 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 9 октября повысилась на 3,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,34 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.