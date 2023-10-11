Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 октября снизилась на 0,94 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 93,48 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также снизилась на 0,94 доллара (до 92,45 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,66 доллара, составив 76,90 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 10 октября снизилась на 0,63 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 90,71 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.