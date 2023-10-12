Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 октября понизилась на 2,37 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 91,11 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,39 доллара до 90,06 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,39 доллара, составив 74,51 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 11 октября снизилась на 2,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,04 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.