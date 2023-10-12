Шахбазов и Шульгин обсудили интеграцию энергосистем России, Азербайджана и Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ходе встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиным были обсуждены вопросы интеграции энергосистем России, Азербайджана и Ирана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в "Х" (бывший Twitter).

"С министром энергетики России Николаем Шульгиным обсуждены вопросы двусторонних энергетических связей", - говорится в публикации.

Кроме того, в рамках "Российской энергетической недели" в Москве Парвиз Шахбазов обсудил с заместителем премьер-министра РФ Александром Новаком перспективы сотрудничества стран по совместным энергетическим проектам.

На встрече было рассмотрено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Россией по добыче нефти и газа, транспортировке и поставкам нефтепродуктов, а также электроэнергии.

Отметим, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в VI Международном форуме «Российская энергетическая неделя», проходившем в Москве.

Согласно данным министерства, на заседании, на котором присутствовал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, Парвиз Шахбазов поделился своим мнением о мировом рынке нефти и газа и приоритетах газоснабжения Азербайджана в период турбулентности.

Шахбазов сказал, в настоящее время азербайджанский газ транспортируется в семь стран. «Расширение Южного газового коридора, «Кольца солидарности» и другие инициативы создают перспективу расширения географии поставок. Необходимы скоординированные действия и широкое сотрудничество», - отметил министр энергетики.

Он подчеркнул, что Турция является важным партнером нашей страны в планах выхода на новые рынки для реализации азербайджанского газа.

«Энергетический переход – это довольно длительный процесс, когда учитываются энергетическая безопасность, экономическая доступность и экологическая устойчивость. Для достижения сбалансированной энергетической системы не следует подвергать сомнению необходимость продолжения инвестиций в нефтегазовую сферу и параллельно расширять использование возобновляемых источников энергии. Именно страны, обеспечившие энергетическую безопасность себе и своим партнерам, могут реализовать правильную и рациональную политику энергоперехода", - добавил министр.

Напомним, что министр энергетики Парвиз Шахбазов посетил Российскую Федерацию по приглашению вице-премьера РФ Александра Новака. Планируется, что министр энергетики примет участие в дискуссиях и проведет двусторонние встречи в рамках сессии «Управление мировым рынком нефти и газа в неспокойные времена». VI Международный форум "Российская энергетическая неделя" продлится до 13 октября 2023 года.