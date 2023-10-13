Азербайджан обсудил энергетическое сотрудничество с Таджикистаном и Пакистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов провел в Москве серию двусторонних встреч в рамках "Российской энергетической недели", сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, министр Парвиз Шахбазов встретился с Мухаммедом Али, исполняющим обязанности министра энергетики и нефти Пакистана.

На встрече обсуждалась роль энергетического сотрудничества в развитии отношений, основанных на дружбе, братстве и партнерстве. В этой связи была отмечена важность подписанного с компанией SOCAR Trading контракта на поставку СПГ и рассмотрены новые перспективы сотрудничества.

Помимо этого, на встрече с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой были оценены предложения азербайджанских компаний по участию в проектах нефтегазовой и возобновляемой энергетики. Далер Джума отметил, что Таджикистан заинтересован в налаживании широкого энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Напомним, что Парвиз Шахбазов посетил Российскую Федерацию по приглашению вице-премьера РФ Александра Новака. Планируется, что министр энергетики примет участие в дискуссиях и проведет двусторонние встречи в рамках сессии "Управление мировым рынком нефти и газа в неспокойные времена".

VI Международный форум "Российская энергетическая неделя" продлится до 13 октября 2023 года.