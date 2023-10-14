Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 октября повысилась на 2,59 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 95,06 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,2 доллара до 93,4 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,35 доллара, составив 79,22 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 13 октября выросла на 3,37 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 92,74 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.