БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет в Азербайджане введена в эксплуатацию 71 новая электростанция общей мощностью 4 000 МВт.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе конференции ”20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности“

Он отметил, что в рамках реализации инфраструктурных проектов построены и введены в эксплуатацию новые электростанции, включенные в общую электроэнергетическую систему страны, реконструированы существующие и построены новые подстанции.

“В настоящее время в стране действуют 93 электростанции общей мощность в 8 000 МВт. Внимание, уделяемое сфере электроэнергетики и выделенные государственные инвестиции дали Азербайджану возможность полностью обеспечить свою энергетическую безопасность и стать страной-экспортером электроэнергии. Если в 2003 году уровень газификации по стране составлял всего 40 процентов, то сейчас этот показатель составляет 96,3 процента. Также в результате личного вмешательства главы государства в 2005 году после 14-летнего перерыва была обеспечена транспортировка природного газа в блокадную Нахчыванскую Автономную Республику", - добавил он.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.