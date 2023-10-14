Благодаря последовательным усилиям Президента Ильхама Алиева создан новый ландшафт на энергетической карте мира - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Благодаря последовательным усилиям Президента Ильхама Алиева были созданы транснациональные газовые артерии, такие как Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, TAP, которые создали новый ландшафт на энергетической карте мира.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе конференции на тему ”20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности“.

"14 сентября 2017 года в результате личных усилий Президента Ильхама Алиева началась новая эпоха в освоении огромного блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря до 2050 года. 31 декабря 2020 года с вводом в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (последнего сегмента Южного газового коридора) впервые в истории начался экспорт азербайджанского газа в Европу", - подчеркнул премьер-министр.

Али Асадов отметил, что возможности, созданные в результате успешной реализации нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева, открывшего Каспийский бассейн для иностранных инвесторов "Контрактом века", создали важную основу для полной реализации поставленных масштабных задач.

"13 июля 2006 года был торжественно открыт огромный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а 15 декабря того же года - введена в эксплуатацию первая скважина на месторождении "Шах Дениз". В последующие годы, "Умид", "Бабек" и открытие месторождений "Абшерон" подтвердило, что Азербайджан обладает большими запасами газа. Таким образом, была открыта новая страница в истории природных ресурсов Азербайджана. 20 сентября 2014 года, в день 20-летия "Контракта века", в Сангачале стартовал проект Южный газовый коридор", - добавил он.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.