В Азербайджане увеличилась добыча газа

БАКУ /Trend/ - Добыча газа в Азербайджане за первые 9 месяцев 2023 года увеличилась на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в "Х" министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, в январе-сентябре 2023 года объем добычи нефтеконденсата составил 22,7 миллиона тонн, а экспорт - 19 миллионов тонн.

Министр добавил, что за этот период было экспортировано 17,8 миллиарда кубометров природного газа из добытых 36,1 миллиарда кубометров с ростом на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отметим, что за отчетный период в Азербайджане было добыто 22 603,5 тыс. тонн нефти (снижение на 7,7 процентов) и 35 900,7 млн. тонн кубометров газа (рост на 4,4 процента).

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.