Министр энергетики назвал объем экспорта азербайджанского газа

БАКУ /Trend/ - За период январь-сентябрь 2023 года экспорт газа в Азербайджане увеличился на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в "Х" министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Отмечено, что в Европу было экспортировано 8,6 миллиарда кубометров газа, в Турцию - 7,5 миллиарда кубометров, в Грузию - 1,7 миллиарда кубометров.

В публикации также говорится, что за период январь-сентябрь 2023 года по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию поставлено 4,3 миллиарда кубометров газа.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.