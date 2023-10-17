Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 октября повысилась на 0,25 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 95,31 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,02 доллара до 93,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,36 доллара, составив 79,58 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 16 октября выросла на 0,31 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,05 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.