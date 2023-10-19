В Шушинском районе создана наиболее эффективная система распределения энергии - Эльнур Солтанов

БАКУ /Trend/ - В Шушинском районе создана наиболее эффективная система распределения энергии.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, Шуша – уникальное место на энергетической карте.

"Вся энергия, которая будет потребляться в Карабахе, будет поступать из "зеленых" источников. Система изоляции зданий в Шуше является важнейшим звеном во всей цепочке создания стоимости. В городе использованы светодиодные светильники 3 и 5 кВ, а также создаются солнечные панели. Природный газ там будет использоваться ограниченно, в рамках концепции "зеленой" энергетики", - сказал Солтанов.

Отметим, что объявив Карабах зоной "зеленой" энергии, Азербайджан сделал важнейший шаг на пути к декарбонизации, стремления к глобальным тенденциям и развития собственной экономики.

Масштабные проекты, которые реализуются сегодня в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации землях, являются основой для становления страны как производителя и экспортера в дальнейшем также альтернативной энергии.

Одним из самых значимых ВИЭ-проектов на освобожденных землях является совместный проект с британской компанией bp по производству солнечной энергии.