Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 октября повысилась на 1,72 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 97,68 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также повысилась на 1,73 доллара (до 95,74 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,81 доллара, составив 82,26 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 20 октября повысилась на 1,8 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 95 долларов за баррель.

Официальный курс на 21 октября составляет 1,7 AZN/1 USD.