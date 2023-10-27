TAP может поставлять азербайджанский газ более чем в 10 стран Европы – Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) может поставлять азербайджанский газ в более чем 10 европейских стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал итальянским СМИ министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«TAP — это стратегический проект, который диверсифицирует энергоснабжение Европы в самые трудные моменты, гарантируя бесперебойные поставки природного газа из надежного источника. Заработав в полном режиме за очень короткое время, TAP в прошлом году увеличил поставки газа в Европу на 40 процентов - до 11,4 миллиарда кубометров. Только на Италию пришлось более 84 процентов этого объема, или 9,6 миллиарда кубометров. TAP уже зарекомендовал себя как проект, который способствует обеспечению энергоснабжения и защите окружающей среды, а также служит энергетической безопасности. TAP имеет перспективу поставок азербайджанского газа в более чем 10 европейских стран, и развитие этого проекта необходимо для устойчивой энергетической безопасности», - сказал он.

Шахбазов добавил, что план REPowerEU, а также обновленный документ стратегического партнерства между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики подчеркивают усиление роли TAP.

«Сегодня мы работаем над увеличением поставок природного газа в Европу. TAP всегда представляет собой «подушку безопасности» для наших европейских партнеров, и я надеюсь, что они осознают важность активизации усилий по развитию этого проекта», - добавил министр.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn