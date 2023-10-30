SOCAR получила лицензию на разведку газа в Израиле

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в составе группы компаний, в которую также входят BP (BP.L) и NewMed, получила лицензию на разведку газа на северной части израильского месторождения Левиафан, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики Израиля.

В ведомстве сообщили, что в целом, выдано 12 лицензий шести компаниям на разведку природного газа у средиземноморского побережья страны с целью создания большей конкуренции и диверсификации поставщиков.



«Компании-победители обязались вкладывать беспрецедентные инвестиции в разведку природного газа в течение следующих трех лет, что, как мы надеемся, приведет к открытию новых месторождений природного газа», - заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

Срок действия лицензии составляет три года с возможностью продления до семи лет, в зависимости от прогресса.

Отметим, что на протяжении многих лет делегации SOCAR посещали Израиль, и за эти годы несколько делегаций из Израиля совершили визиты в Азербайджан для обсуждения сотрудничества в этой сфере.

SOCAR несколько лет назад принимала участие в разведке энергоресурсов в Израиле, которая не увенчалась успехом.