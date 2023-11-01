Названа прибыль держателей облигаций SOCAR

БАКУ/Trend/ - Произведена 8-я купонная выплата по облигациям SOCAR Прибыль держателей облигаций составила 9 миллионов долларов США.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на "SOCAR Capital", 1 ноября 2023 г. на счета держателей облигаций поступила восьмая процентная выплата по облигациям SOCAR номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком погашения 5 лет, годовой доходностью 4,5% и процентами, выплачиваемыми на основе квартальных графиков.

Облигации SOCAR, ставшие наиболее инвестируемыми ценными бумагами за 2-летний период размещения на Бакинской фондовой бирже, в результате выплаты восьмого купона принесли своим владельцам прибыль в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США. При этом общая прибыль держателей облигаций увеличилась до 9 миллионов долларов США. (По истечении 5 лет общий доход составит 22,5 миллиона долларов США.)

Объем сделок на вторичном рынке достиг 40 миллионов долларов США, количество закрытых сделок увеличилось до 600, а сохранение статуса самого торгуемого корпоративного финансового инструмента является индикатором высокого спроса на облигации SOCAR.

Облигации SOCAR, которые можно получить в центрах «Служба ASAN» № 1 и 5 и зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях, обладают высокой ликвидностью, и их цена никогда не опускалась ниже номинальной стоимости (1000 долларов США).

Следующая купонная выплата по облигациям SOCAR состоится 1 февраля 2024 года.