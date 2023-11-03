Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки - Бердымухамедов

АСТАНА /Trend/ - Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Еще одним из важных направлений можно отметить энергетику. Обладая богатыми запасами нефти и газа, Туркменистан проводит политику безопасности и надежных поставок энергоносителей на мировой рынок. В частности, ведется работа по поставкам туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и страны региона. В этой области поддерживаются тесные связи со странами Организации Тюркских Государств. Например Туркменистан в настоящее время экспортирует свой природный газ в Узбекистан и Азербайджан, которые являются соседними и братскими странами. В то же время у нас возможности экспортировать туркменский природный газ через Каспийское море в Азербайджан, Турцию и в перспективы на мировые рынки. В этой связи я твердо верю, что мы в ближайшее время решим все необходимые вопросы с нашими братскими странами и проведем соответствующую работу", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.