Через MilliÖn теперь возможно осуществлять внутренние переводы на карты Kapital Bank в евро и долларах

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank представил новую функцию — теперь у вас есть возможность переводить иностранную валюту на карты Kapital Bank в евро и долларах США через терминалы MilliÖn.

Перевод валюты можно совершать только в валюте, соответствующей карте. Другими словами, клиенты с картой в USD могут переводить только доллары, а клиенты с картой в евро могут переводить только эту валюту.

Во время перевода были установлены минимальный и максимальный лимиты для трансакций: 1 доллар/евро и 15 000 долларов/евро соответственно. Валюта не подлежит конвертации, то есть нельзя переводить манаты на карту в долларах или евро. Для использования этой услуги комиссионные не взимаются.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.