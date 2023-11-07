Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 6 ноября повысилась на 0,04 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 90,71 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также повысилась на 0,01 доллара (до 88,24 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,04 доллара, составив 74,72 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 6 ноября повысилась на 0,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,1 доллара за баррель.

Официальный курс на 7 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!