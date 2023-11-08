Началось снабжение города Лачин природным газом - ПО "Азеригаз" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) начало снабжать город Лачин природным газом. На начальном этапе 150 из 600 домов были газифицированы путем установки газовых счетчиков.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

По этому случаю в мероприятии, проведенном в городе, приняли участие специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов и заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов, а также жители города.

«Помимо газифицированного города Лачин, ведутся работы и в селе Забух района. Первоначально здесь поэтапно будут газифицированы 200 домов", - сообщает "Азеригаз".