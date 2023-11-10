Азербайджан подписал новый меморандум с ACWA Power и Masdar (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Компании ACWA Power (Саудовская Аравия), Masdar (Объединенные Арабские Эмираты) и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию проектов возобновляемой энергетики мощностью 500 МВт в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на ACWA Power.

Документ подписали главный инвестиционный директор ACWA Power Томас Бростром, генеральный исполнительный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи и вице-президент SOCAR Афган Исаев.

Как сообщается, стороны, подписавшие меморандум о взаимопонимании, объединят свой опыт для ускорения разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, которые дадут импульс процессу декарбонизацию и помогут Азербайджану достичь своих целей по достижению нулевого уровня выбросов.

Отметим, что ACWA Power вышла на рынок Азербайджана в 2019 году. ACWA Power в настоящее время работает над проектом ветряной электростанции мощностью 240 МВт в Азербайджане. Инвестиционная стоимость проекта составляет 286 миллионов долларов США. В начале этого года с министерством энергетики Азербайджана были подписаны четыре соглашения о реализации мега-гигапроектов, включая наземную ветроэлектростанцию мощностью 1 ГВт, морскую ветряную электростанцию мощностью 1,5 ГВт и другие проекты.

Masdar работает в Азербайджане с 2020 года. Компания реализовала проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Masdar и Азербайджан договорились о возможности расширения общей мощности проектов возобновляемой энергетики до 10 ГВт за счет передовых технологий.