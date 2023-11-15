Азербайджан увеличил производство природного газа

БАКУ/Trend/ - Производство природного газа в Азербайджане за первые десять месяцев текущего года увеличилось на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 40,1 миллиарда кубометров, из которых 19,8 миллиарда кубометров было экспортировано.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.

По словам министра, за указанный период добыча нефти и конденсата в Азербайджане составила 25,3 миллиона тонн.

Как отмечается, Азербайджан экспортировал 21 миллион тонн нефти и конденсата.

Отметим, что Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn

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